Орлетата срещу гладиаторите и белите за купата, късата клечка „Рилецо“ изтегли „Беласица“, „Марек“ гостува в Тервел, „Вихрен“ в Ямбол

Орлетата тръгват за купата на България под тепетата срещу „Спартак“ /Пд/, а при успех приемат „Славия“. Това отреди вчера дирижираният жребий за втория предварителен кръг, в който се включват отборите от втория ешелон срещу представителите на аматьорските групи, и за 1/16 финалите вече с участието на тимовете от елита. Пловдивските гладиатори, които посрещат хората на Христо Арангелов в периода 8-14 октомври, потеглиха колебливо в първенството на Югоизточната Трета лига и заемат незавидното 11-то място със скромните 9 т. от 2 победи, 3 равенства и 2 загуби. Съперникът на победителя от двойката пък крета на дъното в групата на майсторите и е ангажиран приоритетно с мисълта за оцеляването си.

Късата клечка изтегли закъсалият във Втора лига „Беласица“, на който предстои визита в Самоков срещу устремения към промоция в професионалния футбол „Рилски спортист“, лидер в ЮЗ Трета лига без поражение в изминалите 9 кръга. На по-добрия от двубоя гостува столичният „Локомотив“.

„Марек“ ще се лашка над хиляда километра до Тервел и обратно, за да се опита да прескочи тамошния „Септември“, който не знае що е загуба дотук през сезона в третата дивизия на Североизток и е събрал 16 т. от 18 възможни с голова разлика 16:6. Ако елиминират нискоразредния противник, на дупничани предстои домакинство на „Монтана“. Евентуален двубой с новака в елита предлага допълнителна интрига, защото един срещу друг ще се изправят настоящият наставник на марекчани Танчо Калпаков и наследилият го на „Огоста“ Анатоли Нанков, който изкара неколкомесечен треньорски мандат и на „Бончук“, където замени именно Калпаков. „Вихрен“ пък се падна срещу третия на Югоизток „Ямбол“, с който трябва да излъчат опонента на варненските соколи.

Т. Калпаков-А. Нанков

Ив. Ясенов представляваше „Марек“ на жребия

На Пл. Крумов предстои треньорски дуел с Ж. Желев

Нелош жребий изтеглиха грандовете „Левски“ и ЦСКА. Сините на Хулио Веласкес ще играят с някой измежду „Металург“ или „Хебър“, червените ще следят с най-голям интерес битката между „Черноломец“ (Попово) и „Севлиево“, а актуалният носител на трофея „Лудогорец“ очаква „Ловеч“ или „Черноморец“.

В хода на церемонията в Амфитеатралната зала на НФК „Бояна“ президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов обяви, че от следващия сезон квалификациите в турнира ще се провеждат по нова схема, която ще бъде консултирана с шефа на Аматьорската лига Румен Вълков. Причината е, че аматьорските клубове от Южна България минават през две или три пресевки, за да влязат в основната схема, докато тези от Северна България често нямат и един мач поради липса на интерес и желаещи отбори. Другата промяна е, че срещите от 1/16 финалите от догодина ще се играят през уикенда, а не в средата на седмицата, тъй като противопоставят отбори от Втора и Трета лига срещу елитни състави, чието гостуване в малки населени места винаги предизвиква голям интерес.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





