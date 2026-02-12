Орлетата с първа победа през зимата в контрола на тъмно

В контрола на тъмно орлетата записаха първа победа в подготовката с 2:0 срещу дубъла на „Славия“. От клуба пазиха до последно спаринга на базата в село Рилци с белите младоци в тайна от фенове и медии, противно на твърденията на новия собственик Адриян Юриев, че с неговото встъпване в длъжност прозрачността ще бъде водеща в клубната стратегия. Никола Бандев откри резултата с глава малко преди почивката, дебютно за зелено-белите се разписа в средата на второто полувреме едно от зимните попълнения Мартин Милушев, който дойде от „Черно море“ като опция на дясното крило. Свирката надуваше Иван Донев, по тъча асистираха Костадин Тановчев и Йордан Гошев.

Голът на Н. Бандев дойде на фона на презентацията му в приповдигнат тон под мотото „Младият разум в средата на „Пирин“ в клубната интернет страница. „Никола Бандев е сред младите футболисти, които все по-уверено намират място в състава на „Пирин“. Едва на 19 години, но вече се утвърждава като важна част от отбора. Роден в Благоевград, той е продукт на школите на ФК „Пирин“ и „Левски“. Бандев съчетава техника, тактическа дисциплина и отлично усещане за темпото на играта. Играе с вдигната глава, търси топката и мисли няколко хода напред. Ръстът (185 см) и физиката му помагат да бъде стабилен в единоборствата и полезен в халфовата линия. За „орлетата“ той е готов за следващата крачка“, написаха от „Дъбравска“ 1 в навечерието на тайната проверка, предшестваща съботния тест с ЦСКА III.

В трите приятелски срещи дотук хората на Манол Занев наредиха само загуби – с 1:2 от „Беласица“ и с по 0:1 от ЦСКА II и „Миньор“.

