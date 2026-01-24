Орлето Б. Иванов: Дори не се замислих, когато соколите ме пожелаха

Доскорошният футболист на орлетата Борис Иванов хвана окото на феновете на „Коритото“ още в дебютната си изява за „Спартак“ при победата с 1:0 над „Фратрия“ преди няколко дни. Левият бек беше несменяем титуляр в „Пирин“ през есента, но след декемврийските катаклизми се изнесе със 100 км/ч към морската ни столица.

„Много се радвам, че съм тук. Добре ме посрещнаха момчетата, засега всичко върви по план. Не съм очаквал, че през зимната пауза ще се озова в отбор от елита. Първо имах предложения от „Б“ група, но като ми изскочи шансът с офертата от соколите, дори не се замислих, а на секундата приех. С Ангел Грънчов се познаваме, играли сме заедно във втория отбор на ЦСКА 1948, така че и той ми помогна бързо да вляза в съблекалнята и нямам проблеми. От много, много отдавна се занимавам с футбол, още от малък. Като проходих, ми хвърлиха топката в краката, така че от 2-3-годишен съм почнал да ритам вкъщи“, заяви пред клубния сайт 24-годишният бранител.

СТОЙЧО СТОИЦОВ