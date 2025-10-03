Орлето ветеран Н. Бодуров пак подкара любимата си „жертва“ Хр. Янев-Джуджето, след „Мъж с главно Ж“ последва присъдата: Стилът му не пасва на ЦСКА

Орлето ветеран Николай Бодуров пак подкара любимата си „жертва“ Христо Янев-Дждуджето и пророкува, че едва ли ще успее като наставник на ЦСКА, тъй като стилът му не пасва на голям отбор като червените. Някогашният капитан на армейците и опонентът му си имат стара вражда от съвместния престой в „Пирин“ преди няколко сезона, когато Янев водеше зелено-белите и отстрани от първия отбор Бодуров, който на свой ред избухна, наричайки го „Мъж с главно Ж“.

„Ситуацията в ЦСКА е тежка и това е ясно на всички. Сега е моментът всички да покажат дали имат качества за отбор като ЦСКА. Има футболисти, които не издържат на напрежението и се пречупват. Те много трудно ще излязат от тази ситуация. Очаква се новият треньор да ги вдигне. Знам негови възможности. Той практикува един стил на игра, който няма да пасне на ЦСКА. Така си мисля. Първо трябва да ги вдигне психически. Доколкото знам, в това е силен и вероятно ще му се получи. Но има и един тънък момент – дали играчите ще му повярват. Хубавото за него е, че пое сега ЦСКА и по-зле няма накъде да стане. Това е единственото хубаво в случая. Един треньор е 70 процента от даден отбор. Ако е силен, от посредствени футболисти ще направи силен отбор. Ако не – може от най-добрите да направи посредствен отбор. Ще видим какво ще се случи. Този треньор е бил в отбори, които дали ще спечелят, или ще загубят, не е от толкова голямо значение. При загуба последиците не са чак толкова големи, но в ЦСКА не е така. Треньорът трябва да изгради манталитет на победители. Но това може да стане много трудно, защото ЦСКА е в доста незавидна ситуация“, заключи Бодуров, цитиран от „Мач Телеграф“, след което призова на спортния директор Бойко Величков да се даде време и възможност да се докаже.

Христо Янев Н. Бодуров

„Има финанси в ЦСКА, но спортно-техническото състояние не е добро. За мен там има много грешни назначения. Проблемите като цяло са доста по-дълбоки, а това се отразява и на терена. Бойко Величков беше назначен за спортен директор и трябва да му се даде шанс и да се вземат футболисти. Ако нещата не се получават, ще е редно да бъде заменен. Но трябва да му се даде шанс. Той не е взел нито един играч, за да оценяваме работата му. След като го направи, може да поставяме оценки. Ако се справя добре, нека да продължи да бъде директор, но ако не покаже да бъде освободен. И така, докато се намери правилният човек. Понякога не се получават нещата, дори да си отличен специалист. Понякога липсва друго. В ЦСКА наистина има психологически проблем. Тази неделя предстои важен двубой срещу „Лудогорец“. В интерес на истината, очаквам да покажат едно далеч по-добро лице срещу шампионите. Хубавата новина за ЦСКА към момента е, че и разградчани не са в оптимално състояние. Не показват нивото от предни години и ЦСКА, с помощта на феновете, има реален шанс да спечели и да обърне малко настроението на привържениците си. Наистина очакванията на феновете са много занижени вече заради продукцията, която демонстрират футболистите. Дано зарадват малко хората. Мъка е за всеки да гледа. Хората наистина страдат, когато отборът не печели“, каза още Н. Бодуров.

СТОЙЧО СТОИЦОВ