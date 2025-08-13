Орлето в състава на „Лудогорец“ разказа играта на национала А. Недялков, хегемонът изхвърча с класика от Шампионската лига, ревна срещу съдията

Родният хегемон „Лудогорец“ изхвърча от Шампионската лига с класиката 0:3 срещу „Ференцварош“ в Будапеща и зануляването седмица по-рано в Делиормана. Разградчани ревнаха срещу испанския съдия Алехандро Ернандес за отменен редовен гол и неотсъдена дузпа, орлето в състава на победителите Чебрайлс Макрецкис разказа играта на национала Антон Недялков, докато наставникът на победените Руи Мота изуми с коментара си, че маджарите не са надиграли подопечните му. Поражението на лудогорци ги сваля в Лига Европа, където на пътя им към основната фаза на втория по сила турнир застава северномакедонският „Шкендия“. Тимът от Тетово отнесе боя от „Карабах“, който ще спори с „Фради“ в решителния плейоф на ШЛ. В епицентъра на двата спорни момента в двубоя на „Групама Арена“ в унгарската столица се оказа Ивайло Чочев, който в 5-та мин. прати топката в мрежата с глава, но асистент-реферът вдигна флага за засада, потвърдена и от ВАР, макар че от видеоповторенията така и не стана ясно наистина ли голмайсторът е в нередовна позиция. Четвърт час преди края, при резултат 0:1, халфът от Тренчовица бе избутан с ръце в наказателното поле и отново арбитърът не видя достатъчно основание да уважи претенциите на гостите за наказателен удар.

Хората на Мота влязоха устремно в мача и на няколко пъти застрашиха сериозно Денес Дибуш, който направи блестящо спасяване при изстрела с глава на Чочев в 28-та мин. За домакините неудържим по десния фланг бе Макрецкис, който в 21-та и 31-та мин. задмина Недялков, но в първия случай стражът Хендрик Бонман отрази силния му шут, а във втория негов съотборник се озова на пътя на топката, летяща под лявата сглобка на разградската врата. В 38-та мин. Барнабаш Варга изведе „Ференцварош“ напред и това доведе до рязък срив в представянето на „Лудогорец“. Същият играч удвои разликата в 79-та мин., след още седем се разписа и Габор Шалай. Голям принос и за трите гола имаше роденият в Швеция централен защитник на орлите Едвин Куртулуш.

Ч. Макрецкис /вдясно / се превърна в кошмара на А. Недялков

Веднага след последния съдийски сигнал, очевидно все още под знака на емоциите, старшията на „Лудогорец“ потърси другаде причините за загубата. „Допуснахме три гола и не вкарахме. Отбелязахме и това бе редовен гол, при евентуално признаване мачът щеше да е различен. С първата си ситуация противникът поведе. Това е тежко за преглъщане. Бяхме по-добри цялостно от „Ференцварош“. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев, който беше изблъскан и трябваше да получим дузпа. Тежка загуба, но днес домакините не бяха по-добри. Моите футболисти реагираха правилно и цялостно изиграхме силен мач. След попадението в 38-та минута трябваше да реагираме и го направихме. Играхме добре, но не създадохме много чисти ситуации, трябва да бъдем честни. Това е нещото, върху което да работим и да следваме нашия път. Сега е лесно да говорим, но причината за загубата не е централният защитник. Анализирахме добре първия мач и подготовката ни за сблъсъка бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да са съвсем различни. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Футболистите оставиха всичко на терена и направиха това, което искахме. Въпреки всичко трябва да превъзмогнем поражението и да се възстановим. Играчите трябва да знаят, че това е моментът, върху който да стъпим и да станем по-добри. Тъжни сме от отпадането от ШЛ, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа“, заяви Мота.

