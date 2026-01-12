Орлето Р. Сандев сваля бутонките от пирона, ще играе за „Банско“

„Банско“ започна зимната си подготовка без неколцина напуснали футболисти и само с един нов. Стълбът под рамката Абди Абдиков реши да окачи бутонките на пирона и да премине изцяло в учителската гилдия. Стражът опита да съвместява задълженията си на вратар и на преподавател в ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делев, където започна работа малко преди края на предния сезон, но това се оказа трудна задача с оглед на факта, че трябваше да пътува за тренировки и за мачове, което доведе до решението му да скъса с футбола. Тръгнаха си и дошлите през лятото от „Пирин“ (Бл) Кирил Ангушев и Костадин Маринополиев, които ще търсят късмета си в други тимове. Екипа на козлите няма да облича и единственият участник в световни квалификации в родната Трета лига Аджил Невеш. Мениджърът на национала на Сао Томе и Принсипи и бивш играч и треньор на банскалии Ели Маркес ще опита да го пласира в „Б“ дивизията на Северна Македония. Динчо Йовчев пък се връща в „Беласица“, след като успя да реанимира кариерата си през есента в града под Тодорка.

Голямата изненада в списъка на напускащите е Ибрахим Шериф, който бе сочен като един от най-обещаващите таланти в тима под Тодорка. Офанзивният халф, който дойде от ДЮШ на „Пирин“ (ГД), израсна много под ръководството на Борислав Хазуров и към него имаше интерес от елитния „Септември“ и „Локомотив“ (ГО), но в крайна сметка може да се озове в Благоевград.

Единственото ново попълнение Жоро Рошков едва ли може да се нарече такова, тъй като се завръща на стадион „Свети Петър“ след само един полусезон в Севлиево. Очаква се към козлите да се присъедини бившият капитан на „Вихрен“ Румен Сандев. Железният защитник прекрати състезателната си кариера през септември, но размисли и занапред ще носи екипа на „Банско“. 37-годишният централен бранител записа над 300 мача в професионалния футбол, от тях 89 в елита с орлетата. Играл е още за „Малеш“ (Микрево), „Арда“, „Септември“ (Сф), „Марек“ и „Струмска слава“.

Серията контроли стартира тази събота срещу „Беласица“, 4 дни по-късно е спарингът със „Септември“ (Сим), а след още три е проверката срещу „Пирин“ (ГД). На 31 януари Б. Хазуров и компания се изправят срещу „Германея“. Финалният тест от подготвителния цикъл е на 13 февруари с „Пирин“ (Рз).

