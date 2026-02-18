Орлиците загубиха важен мач, хеттрик на миналогодишната носителка на „Златната обувка“ П. Ръсина детронира националката от Симитли М. Балиова в голмайсторската листа

Футболистките на „Пирин“ загубиха с 0:1 важния първи мач при рестарта на женското първенство на гости на директния опонент в дъното на класирането „Енко“, а миналогодишната носителка на „Златната обувка“ Полина Ръсина детронира в голмайсторската листа водещия стрелец на „Спортика“ с трансфер в „Лудогорец“ тази зима Моника Балиова. Визитата на орлиците в пловдивското село Маноле приключи злощастно, както и есенният сблъсък със същия съперник на стадион „Мусала“ в Рила, където момичетата на Изабел Баракова записаха поражение с 1:2. Единственото попадение в ответния двубой заби в началото на второто полувреме Преслава Иванова, която се разписа в мрежата на благоевградчанки и на 13 септември м.г. В лагера на пиринки все пак имаха и радостен повод – спечелените медали от младите надежди на клуба в междуучилищния турнир по тенис на маса

„Този успех е доказателство, че талантът, дисциплината и спортният дух не се ограничават само до футболните терени. Вярваме, че изграждаме не просто футболистки, а цялостни спортисти – мотивирани, борбени и успешни във всяко предизвикателство. Гордеем се, че нашите момичета показват класа както на терена, така и извън него. Продължаваме да ги подкрепяме в развитието им във всички спортове, защото силният характер се гради с труд, постоянство и любов към играта – независимо каква е тя. Браво, момичета! Вие сте пример!“, написаха от „Пирин Лейдис“.

Моника Балиова Полина Ръсина Малките орлици, които утешиха каките от първия отбор с медали в тениса на маса



Съгражданките от „Спортика“ се мъчиха цял час да пречупят съпротивата на брашнения чувал в групата „София лейдис“ на терена във Владая. От началото на кампанията аутсайдерът допускаше по 7 гола средно на мач, но срещу тима от областния център на Пиринско падна само с 0:5. Във 2-та мин. Цветелина Иванова простреля собствената си мрежа, след което домакините се запънаха и логичната развръзка настъпи едва в хода на второто полувреме с точните изстрели на Мария Маркова /60/, Атанася Трайкова /77/, Лилия Бирова /87/ и Антония Тупарова /89/.

Междувременно в челото на голмайсторската класация настъпи рокада и там се настани звездата на НСА П. Ръсина. С хеттрика й за 6:2 срещу „Локомотив“ /СтЗ/ перничанката събра 26 попадения, за да изпревари с едно повече досегашната водачка М. Балиова, която не можа да защити лидерската си позиция след отлагането на мача на новия й отбор от Разград срещу „ЛП Суперспорт“.

„ПИРИН“: Теодора Царева, Ана Церовска, Гергана Петкова, Габриела Янева, Елру Дормушали, Елена Георгиева, Кристин Качулска, Мария Аянова, Румяна Дамбалова, Силвия Джалева, Цветелина Йорданов. Резерви: Ивана Христова, Кристин Джасова, Мария Рикева, Марияна Якимова, Йоана Стоянова вр.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Атанася Трайкова, Лилия Бирова, Гергана Бонева, Ивана Тодорова, Гергана Халянова, Йоанна Пиринска, Любов Поповска, Адриана Праматарова, Радост Митревска, Мария Маркова. Резерви: Антония Тупарова, Никол Гошева, Теодора Топова, Сюзан Велчева, Кристияна Владимирова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ