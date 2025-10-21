Топ теми

Осветиха кръста на църквата „Св. Иларион Макариополски” в с. Струма, над 100 жители опитаха от гозбите на майстор Иван Джаков

Дата:
от: Хайлайф
Коментирай
( 450 )

Над 100-тина жители на санданското с. Струма уважиха курбана, приготвен от майстор-готвача Иван Джаков и помощника му Костадин Тренков, даден днес в чест на празника на църквата „Свети Иларион Макариополски” в гробищния парк на селото. Ритуалът по водосвета и освещаването на кръста бе воден от архиерейския наместник в Сандански отец Николай със свещеници от църковното настоятелство на храм „Свети Георги“ в курортния град. Гости бяха жители от с. Беласица, община Петрич.

Кулминацията на празника бе търгът за продажба на дарените вещи и предмети. Най-висока цена бе предложена за комплект за баня, откупен за 40 лв., за други вещи и хранителни стоки хората предлагаха от 5 до 30 лева. В надаването се включи и отец Иван Велков, който откупи пухено одеяло. Събраните средства ще бъдат използвани за поддържане на храма.

На опашка се наредиха миряните, за да откупят от курбана за здраве_result

„Църквата в селото е единствената в Благоевградската област, носеща името на светеца Иларион Макариополски”, сподели кметицата на селото Величка Каталска, която бе главен организатор на курбана. 

ЛИДИЯ МАНЕВА

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *