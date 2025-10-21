Осветиха кръста на църквата „Св. Иларион Макариополски” в с. Струма, над 100 жители опитаха от гозбите на майстор Иван Джаков

Над 100-тина жители на санданското с. Струма уважиха курбана, приготвен от майстор-готвача Иван Джаков и помощника му Костадин Тренков, даден днес в чест на празника на църквата „Свети Иларион Макариополски” в гробищния парк на селото. Ритуалът по водосвета и освещаването на кръста бе воден от архиерейския наместник в Сандански отец Николай със свещеници от църковното настоятелство на храм „Свети Георги“ в курортния град. Гости бяха жители от с. Беласица, община Петрич.

Кулминацията на празника бе търгът за продажба на дарените вещи и предмети. Най-висока цена бе предложена за комплект за баня, откупен за 40 лв., за други вещи и хранителни стоки хората предлагаха от 5 до 30 лева. В надаването се включи и отец Иван Велков, който откупи пухено одеяло. Събраните средства ще бъдат използвани за поддържане на храма.

На опашка се наредиха миряните, за да откупят от курбана за здраве_result

„Църквата в селото е единствената в Благоевградската област, носеща името на светеца Иларион Макариополски”, сподели кметицата на селото Величка Каталска, която бе главен организатор на курбана.

ЛИДИЯ МАНЕВА