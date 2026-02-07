Освиркаха Джей Ди Ванс на откриването на Зимните олимпийски игри

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отнесе негодуванието на феновете по време на откриването на Зимните олимпийски игри. Той беше бурно освиркан по време на церемонията на „Сан Сиро“ в петък вечер. Той беше в компанията на бременната си съпруга.

Негодуванието дойде в секундите, след като отборът на САЩ излезе на сцената. Играчите бяха аплодирани, но малко след това Ванс беше показан на екрана и аплодисментите преминаха в освирквания.

„Ето ги вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му… това са много освирквания за него“, чу се да казва коментаторът на NBC.

Отборът на САЩ беше предпоследният, който излезе на терена. След тях се наредиха играчите на Франция. Именно тази страна ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2030.

Напрежението между САЩ и местните фенове е от няколко седмици, след като стана ясно, че агенти на ICE ще пристигнат в Италия за предстоящите Игри. В крайна сметка италианските политици успокояваха, че американските агенти от конкретната структура няма да може да се разпореждат в Милано-Кортина, съобщава БГНЕС

Церемонията по откриването на зимната олимпиада се състоя на легендарния стадион „Сан Сир”. Бяха запалени два олимпийски огъня – в Милано и в Кортина д’Ампецо. Легендите на италианските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони запалиха пламъка в Милано, а сегашната звезда София Годжа направи същото в алпийския курорт в Доломитите.

На трибуните присъстваха президентът Илияна Йотова, която е в Италия по покана на представителя на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Флагът на българската делегация беше носен от фигуристката Александра Фейгин и от ветерана в биатлона Владимир Илиев.

България ще бъде представена на Игриге от 20 атлети, които ще премерят сили в 6 вида спорт. Най-големите ни надежди са насочени към Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови в сноуборда и Алберт Попов в ските.

Снимка: Gettyimages

Снимка: Gettyimages