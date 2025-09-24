Освободени от Мъск и наети отново: Стотици федерални служители са помолени да се връщат на работа

Стотици федерални служители, които загубиха работата си в резултат на мерките за намаляване на разходите на Илон Мъск, са помолени да се върнат на работа. Генералната служба за управление на активите (GSA) е уведомила служителите, че имат срок до края на седмицата да приемат или откажат възстановяване на длъжността, според вътрешна бележка, получена от Асошиейтед прес. Тези, които приемат, трябва да се явят на работа на 6 октомври.

Чад Бекер, бивш служител на GSA по въпросите на недвижимите имоти, заяви, че резултатът от решението на Мъск е бил разрушена агенция и недостиг на персонал.

Бекер, който представлява собственици с правителствени наеми в Arco Real Estate Solutions, казва, че GSA е била в „режим на спешни мерки“ в продължение на месеци. Той посочва, че внезапното обръщане на решението за съкращенията отразява как Мъск и неговият отдел за държавна ефективност (DOGE) са отишли твърде далеч, твърде бързо.

Възстановяване на съкратени федерални служители

GSA е създадена през 1940-те години с цел централизация на придобиването и управлението на хиляди федерални работни пространства. Искането за връщане на работа отразява усилията за повторно наемане в няколко агенции, които бяха цел на DOGE. Миналия месец Internal Revenue Service – вътрешната служба за приходите на Съединените щати – заяви, че ще позволи на някои служители, които са приели предложение за оставка, да останат на работа. Министерството на труда също е върнало някои служители, които са приели обезщетения за напускане, докато Националната служба за паркове по-рано е възстановила редица съкратени служители.

Критично за работата на такива агенции е GSA, която управлява много от сградите. От март хиляди служители на GSA са напуснали агенцията в рамките на програми, които ги насърчават да се пенсионират или да подадат оставка. Стотици други — тези, които са обект на известието за връщане — са били уволнени като част от агресивна инициатива за намаляване на федералния персонал. Въпреки че тези служители не се явяват на работа, някои от тях продължават да получават заплата.

Представители на GSA все още не са отговорили на въпроси относно известието за връщане на работа, което агенцията е издала в петък. Те също така отказват да обсъждат числеността на персонала, решенията за назначаване или потенциалните превишения на разходите, породени от промяната на плановете за прекратяване на наеми.

„Ръководният екип на GSA е прегледал действията по персонала и прави корекции в най-добрия интерес на агенциите клиенти, които обслужваме, и на американските данъкоплатци“, се казва в имейл на говорител на агенцията.

Демократите критикуват безразборния подход на администрацията на Тръмп за съкращаване на разходи и работни места. Представителят Грег Стантън от Аризона, водещ демократ в подкомитета, който наблюдава GSA, каза пред АП, че няма доказателства, че съкращенията в агенцията „са донесли каквито и да било спестявания.“

DOGE е определила агенцията, която е имала около 12 000 служители в началото на администрацията на Тръмп, като основна цел на кампанията си за намаляване на измами, разхищения и злоупотреби в федералното правителство.

Малка група от доверени помощници на Мъск, разположени в централата на GSA, понякога спящи на походни легла на шестия етаж на агенцията , преследваха планове за внезапно прекратяване на близо половината от 7500-те договора за наем във федералното портфолио. DOGE също така искаше GSA да продаде стотици сгради, собственост на федерално правителство, с цел генериране на милиарди спестявания.

GSA започна, като е изпратила повече от 800 уведомления за прекратяване на наеми на собственици, в много случаи без да информира правителствените наематели. Агенцията също публикува списък със стотици правителствени сгради, планирани за продажба.

Огромните съкращения на работни места от DOGE са донесли малко спестявания

Срещу действията на GSA по освобождаването на портфолиото ѝ се появи бърза съпротива и инициативата беше частично отменена. Повече от 480 наема, които DOGE беше планирала да прекрати, са спасени. Тези наеми са за офиси из цялата страна, заети от агенции като IRS, Администрацията по социално осигуряване и FDA.

DOGE публикува „Стена на разписките“, която първоначално показва, че само прекратяването на наеми ще спести почти 460 милиона долара, но оценката е намалена на 140 милиона долара към края на юли, посочва бившия служител на GSA по недвижими имоти Чат Бекер.

Междувременно GSA предприе масови съкращения на персонала. Администрацията намали служителите на централата на GSA с 79%, портфолио мениджърите със 65% и мениджърите на обекти с 35%, съобщава федерален служител, запознат със ситуацията, но пожелал анонимност.

В резултат на вътрешните сътресения 131 наема са изтекли, без правителството фактически да освободи имотите, посочва още служителят. Ситуацията е изправила агенциите пред високи такси, тъй като собствениците на имоти не са могли да отдадат тези пространства на други наематели.

Правителствената служба за отчетност (GAO), независим надзорен орган на Конгреса, разглежда управлението на GSA по отношение на персонала, прекратяванията на наеми и планираните продажби на сгради и очаква да публикува заключенията си в следващите месеци, каза Дейвид Марони, старши служител на GAO.

