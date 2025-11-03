Освободиха “ възкръсналия“ отшелник от Пирин, отказа да иде в социален дом

Прокуратурата в Разлог е издала предписание мъжът, който беше открит да бивакува незаконно и без документи в Национален парк „Пирин“, да бъде настанен в социален дом. Той обаче отказал и бил освободен. Задействана е и процедура по отмяна на смъртния му акт.

Мъжът е установен в палатка в планината миналия четвъртък вечерта от служители на Национален парк „Пирин“. Заради агресивно поведение е потърсена помощ и от полицията в Банско, където той е бил разпитан. От показанията му и направената след това справка, е станало ясно, че преди години той е бил обявен от близките си за изчезнал, а след изтичане на законовия срок през 2012 година, е издаден и смъртен акт.

Тепърва разследващите ще установяват къде е бил и как се е придвижвал без документ за самоличност, тъй като има информация, че е пребивавал и в Гърция.

За случая е сезирана и прокуратурата, потвърди ръководителят на районна прокуратура Благоевград прокурор Елица Калпачка:

„Преписката е докладвана в териториалното отделение на Разложката прокуратура. Дадени са указания лицето да бъде настанено, за да не се допуска засягане на живота и здравето му, в дом, тъй като близките му не полагат грижи за лицето. Сезирани са компетентните органи за обявяване на решението за смъртта му за нищожно“.

Въпреки предписанието за настаняване в социална институция, мъжът е отказал и е бил освободен.

До края на деня ръководството на Национален парк „Пирин“ ще предаде на органите на реда цялата преписка по случая.

БНР