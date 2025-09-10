Освободиха от поста областния управител на Плевен

Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си.

Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района.

Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност „Геология на минералните ресурси“. Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала. БНР





