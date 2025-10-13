Освободиха от работа ръководителя на „Обреден дом“ – Благоевград Йосиф Манев

Ръководителят на „Обреден дом“ – Благоевград Йосиф Манев е освободен от работа. Кметът Байкушев не е изтъкнал конкретна причина за прекратяването на договора му, няма и наложени дисциплинарни наказания за несправяне с работата.

Йосиф Манев пое веселите и тъжните ритуали в общината преди 4 години. Назначи го тогавашният кмет Илко Стоянов преди пенсионирането на дългогодишния ръководител на звеното Бойко Стойчев, който лично го въведе в спецификите на работата и 4 месеца бе до него, преди да се оттегли.

Както в. „Струма” писа, той дойде в общината от семеен бизнес, локализиран във Франция . Пред репортер на вестника 39-годишният вече бивш ръководител на „Обреден дом“ бе откровен, че не е получил обяснение от градоначалника за причините да бъде прекратен договорът му.

Манев започна работа в общината, силно амбициран да въведе повече ред в гробищните паркове. По негова инициатива на Старите гробища бяха отсечени всички стари и опасни дървета, чиито клони при обилен сняг и лошо време се чупеха и увреждаха паметните плочи и само по случайност не нараниха човек. По сигнал за злоупотреба преди година той уволни един от гробарите, поискал неправомерно 400 лв. за изкопаване на гроб на близки на починал.

В началото на тази година по искане на кмета Байкушев „Обреден дом“ и Приютът за бездомни животни от предприятия станаха бюджетни звена с мотив, че направените икономии ще могат да се върнат обратно за подобряване на дейността. Тази промяна отне свободата на ръководителите им да взимат управленски решения.

„Без подкрепа и достатъчно финансиране не може да се направи кой знае какво. Готов съм да окажа съдействие на следващия ръководител, ако има нужда, защото тази работа не може да се върши без натрупан опит“, заяви Йосиф Манев.

На въпрос има ли вече ясна идея с какво ще се занимава занапред и дали ще се върне към частния бизнес той бе искрен: „Ще си почина 1 месец и после ще реша. Имам идеи, имам и предложения“, каза той.

Ангажиментите на ръководител на „Обреден дом“ временно са възложени на Даниела Мездричка, информираха от общината и допълниха, че секретарят на кметството Десислава Витанова и шефът на общинската фирма „Биострой“ и ОП „Чистота“ Васил Бачев са ангажирани с преструктурирането на дейността на звеното.

