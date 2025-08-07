Освобождават под гаранция от 10 000 лева обвинения по случая „Дебора”

Пловдивският окръжен съд постанови днес освобождаване под парична гаранция в размер на 10 000 лева на Георги Георгиев, обвинен в нападението над Дебора Михайлова.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежи на незабавно изпълнение, предава Нова. Решението означава, че Георгиев ще може да напусне ареста срещу заплащането на гаранцията, докато наказателното производство срещу него продължава.

Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.

Нападението, извършено в Стара Загора, включва обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на тогава 18-годишната Дебора. Според повдигнатите обвинения деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, като нараняванията са нанесени с макетен нож. В резултат на тях Михайлова получи над 400 шева.





