Освобождават шефката на пернишкото предприятие „Дезинфекция“

Председателят на общинския съвет в Перник Денислав Захариев свиква във вторник извънредно заседание на минипарламента с една единствена точка „Промени в статута на общинското публично предприятие „Дезинфекция“ ЕООД с едноличен собственик на капитала община Перник- освобождаване от длъжност управителят и нзначаване на ВРИД и освобождаване на контрольора. на общинска фирма „Дезинфекция“ ЕООД. Управителят Инна Стоилова ще бъде освободена от длъжност. На нейно място до провеждане на конкурс ще бъде назначена Людмила Кацарска, в момента контрольор в дружеството, която на заседанието ще бъде освободена от поста контрольор.

Денислав Захариев

Съветниците трябва да дадат разрешение и за предварително изпълнение на решението, защото несвоевременното вписване на новия управител могат да настъпят вреди за дружеството и да блокират дейността му. Освобождаването е по молба на Стоилова.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА