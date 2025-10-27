Топ теми

Освобождават шефката на пернишкото предприятие „Дезинфекция“

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 362 )

Председателят на общинския съвет в Перник Денислав Захариев свиква във вторник извънредно заседание на минипарламента с една единствена точка „Промени в статута на общинското публично предприятие „Дезинфекция“  ЕООД с едноличен собственик на капитала община Перник- освобождаване от длъжност управителят и нзначаване на ВРИД и освобождаване на контрольора. на общинска фирма „Дезинфекция“ ЕООД. Управителят Инна Стоилова ще бъде освободена от длъжност. На нейно място до провеждане на конкурс ще бъде назначена  Людмила Кацарска, в момента  контрольор  в дружеството, която на заседанието ще бъде освободена от поста контрольор.

Денислав Захариев

Съветниците трябва да дадат разрешение и за предварително изпълнение на решението, защото несвоевременното вписване на новия управител могат да настъпят вреди за дружеството и да блокират дейността му. Освобождаването е по молба на Стоилова.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *