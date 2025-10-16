Осем години и шест месеца лишаване от свобода за обвиняем, умишлено причинил смърт на жена като непълнолетен по хулигански подбуди

Окръжният съд в Перник призна за виновен и наложи наказание осем години и шест месеца лишаване от свобода на Даниел Петров за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди . Той бе привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжна прокуратура – Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1-во, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК.

В ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Даниел нанесъл побой на жена пред денонощен магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Перник. Пострадалата Румяна Христова бе транспортирана в болница и приета в безсъзнание.

Вследствие на побоя й са причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците . Лечението й продължи до 20 септември 2024 г., когато почина.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Даниел Петров за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА