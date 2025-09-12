Осигуриха чиста питейна вода за училището и детската градина в Брезник

Осигурена е чиста питейна вода за училището и детската градина в град Брезник, съобщи ресорният зам. кмет Мария Добревска и увери, че въпреки кризата и въведените ограничения за ползването на водата от язовир „Красава“ няма отписали се заради безводието ученици.

Учебната година ще започне нормално на територията на общината. В основното училище в с. Ноевци няма проблем с качеството на водата. За училището в Брезник е осигурена чиста питейна вода, която ще бъде доставяна ежедневно от ВиК – Перник.

„Тази вода, която ще зарежда ВиК – Перник, ще бъде за миене на ръцете на децата. Тя става и за пиене, но освен нея сме осигурили и бутилирана вода, която ръководството на училището ще прецени по какъв начин да разпредели. Когато свърши тази бутилирана вода, ще зареждаме отново. Подали сме заявление до Държавна агенция „Държавен резерв“. Очакваме от там също да получим вода всеки момент. Така че питейна вода е осигурена. Същото важи и за детска градина „Брезица“, каза за БНР зам. кметът Мария Добревска.

375 ученици се обучават в Средно училище „Васил Левски“ в Брезник, първокласниците са 35. Около 150 са децата в детската градина. Заради извършения това лято ремонт учебната година в детска градина „Брезица“ ще бъде открита на 23 септември.

Отлагането с една седмица е необходимо, за да може да бъде върнато и обезопасено изнесеното заради ремонта оборудване в детското заведение, добави Добревска.





