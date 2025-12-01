Основен футболист на „Славата“ окачи бутонките на пирона с гол при домакинска издънка

Един от основните футболисти на „Струмска слава“ Георги Марянов окачи бутонките на пирона на 32 г. За раздяла с любимата игра халфът вкара майсторски гол от халите срещу „Оборище“, който обаче не стигна за нищо, след като до края войводите направиха обрата до 2:1 за първата загуба на радомирци пред собствена публика през сезона. Марянов откри резултата в 29-та мин. с шут от над 30 метра, а гостите шокираха хората на Стефан Гошев след почивката. Сигнал за щурма на панагюрци даде ударът в лявата греда на Мартин Вълчинов и последвалата решителна намеса на защитник при добавката на Петко Петков, който се реваншира с точно изпълнената дузпа в 53-та мин. Реферът Божидар Тодоров посочи бялата точка за нарушение на вратаря Йордан Димитров срещу Божидар Христов. Стражът се реабилитира със спасения по-късно голов изстрел на Вълчинов. Развръзката настъпи в последната минута на редовните 90, когато резервата Люцкан Люцканов остана непокрит във вратарското поле и не сбърка. В продължението на двубоя малшансът споходи Марянов, чийто шут мина на педя над вратата. Така „Славата“ пропусна шанса да презимува начело в класирането след грешната стъпка на лидера „Рилски спортист“ в Разлог, а на старта на втория дял от първенството в края на февруари предстои визита в Ботевград на „Балкан“.

Г. Марянов вкара гол и се сбогува с футбола на ст. „Христо Радованов“



„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Савов (81-Ч. Христов), М. Костов, Митов, Мицаков, Мариянов, Арахангелов (72-Стойков), Л. Тодоров, М. Войнов, Начев (68-Г. Янев), Аспарухов.

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Сиромахов, Славчев, Русинов, Кременлиев, Б. Христов /86-Ст. Георгиев/, Сандов, Рангелов /79-М. Георгиев/, Зарков /79-Валериев/, Вълчинов /72-Вл. Иванов/, П. Петков /72-Люцканов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ