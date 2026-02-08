Основни съвети за поддържане на добра стойка и здрав гръбначен стълб

Заемането на правилната седнала позиция е от съществено значение за поддържане на добра стойка и здрав гръб и гръбначен стълб. Можем да подобрим стойката според начина на сядане като следваме няколко прости насоки.

Сяденето с изправен гръб и рамене не само ще подобри физическото здраве, но може да ни накара да се чувстваме по-уверени. Много хора прекарват по-голямата част от деня си седнали, тъй като се налага да седят, когато пътуват до работа, работят в офис или при учене или когато се отпускат у дома. Продължителното седене може да причини редица неблагоприятни последици за здравето, включително лоша стойка и лошо здраве на гърба, пише omed.bg.

Коя е добрата стойка?

Добрата стойка е важна, независимо дали седите или стоите. Добрата стойка означава, че основните части на тялото са правилно подравнени и поддържани от правилното количество мускулно напрежение. Правилната стойка може да помогне за:

намаляване на натоварването на тялото по време на движение и упражнения

намаляване на износването на ставите, мускулите и връзките

поддържане на баланс, докато се движите и тренирате намаляване на риска от мускулно натоварване и прекомерна употреба

подобряване на здравето на гръбначния стълб

Най-добрата седнала позиция

Най-добрата седнала позиция зависи от ръста на човека, стола, който използва, и от дейността, която извършва, докато седи. Можете да подобрите стойката и да постигнете правилно седнало положение като:

държите краката си на пода или на опора за крака

избягвате кръстосване на коленете или глезените

поддържате на малка празнина между задната част на коленете и стола

позиционирате коленете на една и съща височина или малко по-ниско от таза

поставяне на глезените пред коленете

отпускане на раменете

поддържате предмишниците и коленете успоредно на пода, където е възможно

държите лакти отстрани, образувайки L-образна форма в ръцете

седнете изправени и гледащи напред, без да напрягате врата

използвате облегалка или възглавница, ако има места, където облегалката не отговаря удобно на стола, особено в долната част на гърба

избягвате да седите дълго време като в идеалния случай правете поне 10-минутна почивка за всеки час седене

Съвети за седнало положение пред компютър

Хората, които трябва да седят продължително време на бюро поради работата си или в училище, трябва да вземат допълнителни предпазни мерки, за да се уверят, че поддържат здрава стойка и гръб. Когато работите дълго време на компютър можете да си помогнете за подобряване на стойката на сядане като:

поддържате монитора на една ръка разстояние и не повече от 5.08 см над естествената линия на видимост

персонализирате работните пространства например добавяне на подложки за крака, подложки за китки или облегалки

редувате седене и изправяне

използвате ергономичен стол или топка за йога

изпробвате различни видове клавиатура и мишка

използвате слушалки за дълги разговори или диктуване за намаляване на напрежението във врата

позиционирате клавиатурата и мишката близо една до друга, за да се избегне протягането

ставане и движение от време на време особено когато изпитвате мускулни или ставни болки

Веднъж в правилната позиция, опитайте да правите умствена проверка на всеки 10 до 15 минути, за да видите дали стойката се е променила, и след това коригирайте промените.

Човек с лоша стойка може да я коригира с времето, осъзнаването и ангажираността. За някои хора може да отнеме седмици до месеци, за да видят значителни ползи от работата върху стойката си. След като човек подобри стойката си, ще трябва да работи, за да я поддържа така, че често може да се наложи да си напомня да разпознава нездравословни позиции и да ги коригира.

Седящи позиции, които трябва да се избягват

Всичко което причинява злоупотреба или прекомерна употреба на определени мускули, сухожилия или ставни връзки, може да повлияе неблагоприятно върху стойката и здравето на гърба. Някои пози са по-лоши от други при претоварване или злоупотреба на постурални тъкани, особено някои седнали позиции. За да предотвратите лоша стойка и здраве на гърба, избягвайте:

сядане отпуснати на една страна със свит гръбначен стълб

поддържане на кръстосани колене, глезени или ръце

висящи или неправилно поддържане на краката

сядане дълго време в една поза

напрежение на врата за дълги периоди, докато гледате монитор, телефонен екран или документ

сядане в поза, която не поддържа напълно гърба, особено долната част на гърба

сядане за продължителен период без раздвижване



Много хора прекарват дълги периоди от време седнали. Неправилното седене особено на бюро може да бъде вредно за здравето и стойката на гърба. Като знаят обаче как изглежда добрата поза в седнало положение и спазват няколко прости правила,повечето хора могат да се научат как да се самокоригират и по този начин да постигнат добра стойка.

Допълнителните промени в начина на живот, като например извършване редовно и различни упражнения и почивки през целия ден, също може да помогне.