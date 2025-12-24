Остава непроменена! Кметът на община Симитли Ап. Апостолов оттегли предложението за увеличение на такса битови отпадъци

Вчера се проведе последното за календарната 2025 година заседание на Общински съвет – Симитли, на което бяха разгледани редица важни въпроси, свързани с развитието и благосъстоянието на общината.

Предварително кметът на община Симитли Апостол Апостолов взе решение да оттегли предложението за повишаване на такса битови отпадъци, така че точката не стигна до дневния ред, нито бе обсъждана на комисии или на заседанието на Общинския съвет. С този отговорен и социално ангажиран акт кметът ясно заяви, че интересите на гражданите и местния бизнес стоят на първо място.

Решението е взето въпреки силно нарастващата инфлация и поскъпването на всички услуги, свързани с депониране и сметоизвозване, които общината поема, като кметът полага целенасочени усилия тези допълнителни разходи да не се прехвърлят върху гражданите и бизнеса.

В резултат на това такса битови отпадъци на територията на община Симитли остава непроменена за четвърта поредна година, а за бизнеса – без увеличение вече седем години. Това осигурява стабилност, предвидимост и спокойствие както за домакинствата, така и за местните предприемачи.

Апостол Апостолов подчерта, че общинското ръководство работи активно за оптимизиране на разходите, без да се компрометира качеството на предоставяните услуги. Един от водещите приоритети е развитието на системата за разделно събиране на отпадъци. Поетапно във всички населени места на общината се разполагат контейнери и индивидуални кофи за разделно събиране на хартия и пластмаса, като раздаването им по домакинствата ще продължи.

Основната цел е намаляване на количеството депонирани отпадъци и оптимизиране на разходите за събиране и транспортиране. Кметът изрази увереност, че при отговорно отношение от страна на гражданите и бизнеса към разделното събиране, през следващата година може да се създаде реална възможност за намаляване на такса битови отпадъци.

Посланието от решението на кмета е ясно – той търси всички възможни решения, за да запази таксите на досегашното ниво. Оттеглянето на предложението за увеличение е категоричен знак за отговорно управление, диалог с обществото и грижа за гражданите.