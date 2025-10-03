Остава облачно с валежи

Днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България – от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София – около 5°.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 19 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 38 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 38 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.