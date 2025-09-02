Оставиха в ареста кюстендилец заради разпространение на кокаин

Окръжен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на А. И., на 51 години. Той е привлечен от Окръжна прокуратура – Кюстендил, като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, без надлежно разрешително по смисъла на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, в условията на опасен рецидив. Определението може да се обжалва в 3- дневен срок пред Апелативен съд – София.

А. И. е привлечен като обвиняем за това, че на 29.08.2025 г., в с. Цървеняно, Община Кюстендил, в лек автомобил, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагира на „кокаин“, с бруто тегло 0,033 кг, като деянието е извършено от А. И. в условията на опасен рецидив– престъпление по чл. 354а, ал.2, изр.2, пр. последно, т.4, във вр. с ал.1 и във вр. с чл.29 от НК.

Повдигнато е обвинение за извършено тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 – 15 години и „глоба“ от 20 000 до 100 000 лв. В мотивите си за вземане на най- тежката мярка за неотклонение, Окръжен съд посочва, че в хода на досъдебното производство са събрани доказателства и е формирана определена доказателствена съвкупност, от която, въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият е вероятно съпричастен към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Налице е реална опасност обвиняемият да извърши престъпление с оглед многобройните му осъждания. Престъплението е тежко по смисъла на НК и е извършено в условията на опасен рецидив. Относно доказателствата на защитата за влошеното здравословно състояние на обвиняемия, съдът посочва, че при необходимост, мярката за неотклонение „Задържане под стража“, може да се търпи и в лечебно заведение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.





