Оставиха в ареста служителите на ИААА, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Софийският градски съд определи мярка „Задържане под стража“ спрямо двамата служители на „Автомобилна инспекция”, обвинени за взимане на подкуп. Съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи извод, че двамата са извършили престъплението.

Чуждестранните граждани са били заблудени от проверяващите, че ако не дадат пари, ще бъдат задържани, което е проява на висока степен на цинизъм. Съдът мотивира решението си и с това, че деянието е обществено опасно, независимо, че поисканата сума не е голяма. Доказателствата към момента сочат, че вероятно този начин на работа не е бил инцидентен за обвиняемите, което ги характеризира като личности с висока степен на обществена опасност. По делото все още няма доказателства, че са отстранени от работа, заради което съдът прие, че биха могли да извършат престъпления.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.

