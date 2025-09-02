Оставиха в ареста 41-г. благоевградчанин, заловен в канабисова нива в с. Ощава, държал в бидони и чували над 14 кг сух канабис

41-годишен благоевградчанин бе арестуван и обвинене за държане на марихуана с цел разпространение. В хода на проведена специализирана полицейска операция на 28 май в землището на с. Ощава, в момент на полагане на грижи за канабисови растения, криминалисти при ОДМВР – Благоевград са задържали 41-годишия Александър М. На мястото, обособено като нива, са открити засадени около 75 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, чието общо тегло е около 423,300 килограма, а в близост е установена и втора нива със засадени около 60 канабисови растения с общо тегло е около 210 килограма. В хода на работата по случая е установено, че двете ниви се напояват от една поливна система, която е управлявана от ползвана от задържания къща в близост до нивите, а до къщата са открити три бидона, съдържащи вакуум пакети и около 11,600 килограма сух канабис. Под навес на къщата са намерени и два найлонови чувала, съдържащи общо около 1,800 килограма сух канабис, а в помещение в нея – около 500 грама сух канабис. От органите на реда е проверено и жилище в Благоевград, обитавано от него, където са намерени около 410 грама сух канабис, ел. везна и машина за вакуумиране, а в къща в с. Ощава, също ползвана от мъжа – около 100 грама сух канабис, две ел. везни и машина за вакуумиране. Общо при полицейската операция са намерени и иззети: около 135 тревисти растения, реагиращи положително на канабис с общо тегло около 633,300 килограма, около 14,410 килограма сух канабис, три електронни везни и две машини за вакуумиране.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство. От държавното обвинение вчера обявиха, че въз основа на събраните доказателства на този етап от разследването в качеството на обвиняем е привлечен 41-годишния Александър М. При претърсване и изземване, извършени в ползваните от лицето апартамент в Благоевград и в постройки в района на с. Ощава, са иззети вещи и предмети, имащи значение за хода на наказателното производството и забранени от закона. Общото тегло на иззетото при наркотично вещество е в големи размери – 13,8 кг.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Определението на Окръжен съд – Благоевград подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






