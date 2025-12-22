Оставиха зад решетките обвинените за убийства и мъчения на животни Габриела и Красимир от Перник

Софийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с малтретиране и убийства на животни от Перник – 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев. Съдебният състав прие, че двамата подсъдими нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели, съобщи NOVA.

Габриела и Красимир бяха арестувани в Перник на 13 март тази година и прекараха 8 месеца в ареста. Деянията им предизвикаха бурни протести с искания за строги наказания за престъпления спрямо животни.

Обвиняемите заснемали видеата с мъчения над животни на различни тарифи. „Всичко зависело от това какви са животните и колко са на брой“, обясни прокурорът. И допълни, че обвиняемите разпростарнявали видеата в платен канал в Telegram. След това били търсени за индивидуални поръчки.

При претърсвания от домовете на Сашова и Георгиев са иззети устройства за заснемане – телефон и компютър, както и дрехи, с които са заснемали клиповете – предизвикателни кожени рокли, маски, ботуши, камшици. Оръжие не е намерено.

През ноември срещу тях беше образувано и ново дело – за пране на пари.

Двамата ги грози наказание до 6 години затвор и 10 000 лева глоба за убийствата и мъченията на животни, а престъплението „пране на пари” предполага по-сериозно наказание.

Те могат да обжалват решението на съда, чието следващо заседание е насрочено за 16 януари.