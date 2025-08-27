Топ теми

Оставиха за постоянно в ареста грузинеца, изоставил бус с мигранти в Лозенец

Районният съд в Царево е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо грузинския гражданин, обвинен в противозаконно подпомагане на 24 мигранти от Афганистан, Пакистан и Иран.

Престъплението е извършено на 23 август на контролно-пропускателния пункт „Караагач“, на пътя за Бургас. 

Микробус с мигранти не е спрял за проверка, след което се е ударил в два паркирани автомобила в село Лозенец. Преди това шофьорът е избягал.

На следващия ден той е задържан при опит да напусне района с таксиметров автомобил.

