„Остави ме намира“ и още 4 изречения, които мъжете и жените чуват по съвсем различен начин

Мъжете и жените слушат тези изречения и ги тълкуват по различен начин, което означава, че реагират различно.

Трябва да поговорим

Мъже: Когато чуят това изречение, те „помръкват“, защото за тях това означава, че има някакъв проблем, който трябва да се обсъди, т.е. че ще има ожесточен спор.

Жени: За жените разговорът е просто още един начин да се свържат по-добре с партньора си и те почти винаги са готови да се съгласят на дълги разговори и дори по-често да ги инициират. Темата може да е най-простата, но те ще обявят дискусията.

Нека го направим заедно

Мъже: Мъжете не обичат да споделят победите си и искат цялата похвала да е за тях. Когато става дума за отборна игра, те няма да са в особено настроение, макар че вероятно няма да го признаят.

Жени: Учените вярват, че хормонът окситоцин прави жените „по-социални“, пише Bright Side. Затова нямат търпение да чуят такова предложение, защото обичат да правят нещата по двойки, т.е. в екип. Също така са по-склонни да го предложат сами.

Остави ме на мира

Мъже: Представителите на „по-силния пол“ рядко искат да говорят за проблеми, затова не виждат нещо обезпокоително в тази фраза. Ако другата страна не иска да говори с тях, чувствайте се свободни да мълчите. Те няма да се разстроят прекалено.

Жени: Както споменахме, жените обичат да говорят за всичко и всичко, така че когато млъкнат, това не е добър знак. Затова реагират тревожно на такова изречение и тълкуват мълчанието като гняв.

Ще го уредим по-късно

Мъже: Отлагането на важни разговори е приемливо за мъжете и те няма да се разстроят прекалено.

Жени: За жените това изречение е почти равносилно на обида, защото искат нещата да се уредят на момента.

Добре!

Мъже: Мъжете изразяват емоциите си по-рядко и това се отразява в начина им на говорене. Изрази като „добре“ и други подобни са част от ежедневния им речник и нямат по-дълбок смисъл за тях от буквалното.

Жени: Жените са по-емоционално изразителни и говорят около 20 000 думи на ден, което е 1,5 пъти повече от мъжете. Те също обичат да се изразяват преносно, особено, когато описват емоция, и използват кратки фрази и изрази, когато са ядосани и така ги преживяват.