Остарял стил: 3 модни гряха, които веднага издават, че не следите тенденциите

Понякога липсата на вкус може да се открие в най-малките детайли – лъскави чорапогащи, неподходяща дължина на панталона или износени обувки. Тези нюанси създават впечатлението, че визията е остаряла, дори ако дрехите ви не са никак евтини. Днес модата се гради върху прости линии, точна кройка и уважение към материите. Когато тези основи са спазени, всяка дреха изглежда модерна и стилна.

Добрата новина е, че тук не става въпрос за възраст или фигура – това, което ни състарява, е именно небрежността и невниманието към детайлите. Достатъчно е леко да прегледате базовите си дрехи и впечатлението се променя напълно. Нека разгледаме трите основни детайла, които издават остарялата визия, и да ви кажем как лесно да поправите грешките.

Лъскави чорапогащи в телесен цвят

Основният издайник, че една жена не следи особено тенденциите, са лъскавите чорапогащи в телесен цвят, особено тези с бронзов оттенък. Гланцът подчертава всяка гънка на обувката и създава ефект на „пластмасови крака“, като мигновено ни връща към модата отпреди десет години.

Втората често срещана грешка е чорапогащник, който е значително по-тъмен или по-светъл от естествения тен на кожата. В резултат на това краката се отделят от силуета и привличат твърде много внимание. Добавете към това прекомерен „тен“ или неуместни шарки и дори хубавата рокля ще започне да изглежда евтина.

Как да поправите грешките

Избирайте матови модели с плътност 20-40 DEN. За офиса е подходящ нюанс, максимално близък до цвета на кожата, а за разходки и романтични вечери – графитени, черни или тъмнокафяви модели. Обръщайте внимание на описанието: „матови“, „сатен-мат“ са вашите варианти. Избягвайте „лъскави“ и „с ефект на тен“. Следете за размера: малките чорапогащи създават грозни пристягания, а големите се събират на гънки.

Остаряла кройка на дънките



Твърде ниската талия, прекалено тясната кройка и избеленият деним моментално издават остарелия силует. Такива дънки скъсяват краката, изкривяват пропорциите и често изглеждат неактуални.



Отделна грешка, която заслужава внимание, е дължината, която се събира на „хармоника“ при глезена, правейки обувките да изглеждат небрежно. Дори модерна чанта или палто няма да спасят положението, ако долната част на облеклото изглежда така.



Как да поправите грешките



Избирайте права или леко свободна кройка с висока или средна талия. Дължината трябва да е съобразена с конкретните обувки: леко да докосва ботата или да покрива тока с няколко сантиметра. Обръщайте внимание на плътния деним без силни протривания. Колкото по-семпли са шевовете и аксесоарите, толкова по-модерен изглежда моделът.

Неподдържани обувки

Обувките винаги се набиват на очи: износени токове, мръсна подметка, дълбоки гънки на върха създават впечатление за неподдържаност. Неактуално изглеждат и формите: прекалено заострени или, обратно, откровено заоблени върхове, както и обувки с изобилие от декоративни детайли и лъскави елементи.

Дори безупречният костюм губи привлекателния си вид, ако обувките изглеждат „уморени“.

Как да поправите грешките

Носете обувките си на обущар навреме. Сменяйте токовете, поставяйте подметки, почиствайте ги и ги третирайте с крем. Универсален вариант днес са бадемовидната или меко квадратната форма на върха и стабилен ток с височина 3-6 см. Следете за височината: ботушите не трябва да стягат прасеца, а ботите – да „режат“ крака в най-широката му част. Светлата кожа и белите маратонки изискват грижа. Редовното почистване и съхранението с калъпи ще удължат живота им.

Понякога именно най-незабележимите елементи – чорапогащи, дънки и обувки, могат да подкопаят цялостното впечатление. Но когато им отделим необходимото внимание, гардеробът започва да работи в наша полза. В свят, доминиран от бързопроменящи се тенденции, истинският стил се ражда не в стремежа към новото, а в усета към онези фини детайли, които придават на визията завършеност, чистота и финес./woman.bg