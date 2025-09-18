Остри реплики между Пеевски и Асен Василев пред парламента

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в словесен сблъсък с лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред сградата на парламента.

„На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим блокада, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а ПП са приключили“, заяви Пеевски.

Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората, а Делян Пеевски го обвини, че „са му носили пачки“.





