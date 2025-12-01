Осуетена е контрабанда на цигари без бандерол в района на ГКПП Кулата

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, ръководи действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.

На 28.11.2025 г., в района на ГКПП Кулата на вход от Гърция, при проверка на товарна композиция, състояща от влекач с прикачено хладилно полуремарке, митническите инспектори открили акцизни стоки без български акцизен бандерол – 1196 кутии цигари.

Общата стойност на контрабандната стока е 17 217,40 лева.

Водачът на превозното средство – гражданинът на Турция М.А., е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.