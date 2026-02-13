Осъденият на 130 г. затвор в Гърция неврокопчанин Р. Рибналиев поиска директно да бъде екстрадиран

35-г. мъж е обвинен за 4 деяния, 2 от които не се престъпления по българския НК

35-годишният Румен Рибналиев от Гоце Делчев, който се издирва от гръцките власти да изтърпи присъда от 130 г затвор, остава в ареста до приключване на делото му за екстрадиция в Окръжен съд-Благоевград. Днес в съда бе разгледана мярката за неотклонение на издирвания от Апелативна прокуратура-Солун неврокопчанин, за когото е издадена европейска заповед за арест от 6 май 2025. Той е задържан от полицаите от РУ-Гоце Делчев на 11 февруари, а на следващия ден с постановление на прокурор Ружена Кондева арестът му е удължен за 72 часа. В същия ден бе внесено искане в съда за вземане на най-тежката мярка „задържане под стража“, но делото не се разгледа тъй като Рибналиев беше без адвокат и отложено за петък.

На днешното заседание вече той се яви със служебния защитник Мария Шопова и окръжният съдия Диана Узунова даде ход на делото.

На Рибналиев бе разяснено, че по Закона за екстрадията и европейската заповед за арест може да изрази съгласие или да откаже да бъде приведен в Гърция, където е осъден за 4 деяния. Две от тях са по-тежки – за трафик на хора през граница и кражба, а другите две – за продажба на стоки на пазара без лиценз и разрешително- не са престъпления по българския наказателен кодекс. Той заяви, че е виновен и иска директно бъде приведен в Гърция. Пожела да се възползва и от възможността да му бъде назначен и гръцки адвокат, който да подпомага благоевградския служебен защитник. След консултация с адвокатката, Рибналиев помоли да бъде пуснат под „домашен арест“ за няколко дни преди делото за екстрадация, за да оправи нещата си. Каза, че имал 3-годишно дете и се просълзи, но след това се овладя и заяви, че преценката е на съда. Като отчете, че има предишни осъждания, съдийката му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. Делото за екстрадицията ще бъде гледано другата седмица от тричленен съдебен състав. Интересното е, че за някои от обвиненията, той е бил осъден задочно, а за други с негово участие на процес в Гърция, като дори е изтърпял част от присъдата.

Бетина Апостолова