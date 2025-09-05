Осъденият за убийството в Борисовата градина Йоан Матев излезе от затвора

Осъденият на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година Йоан Матев, излезе от затвора.

Матев получи присъда от 6 години и половина „лишаване от свобода“, тъй като по време на убийството беше непълнолетен. След като му бяха приспаднати времето под домашен арест, както и работата зад решетките, той изтърпя малко над 3 години от наказанието си. През юни тази година поиска предсрочно условно освобождаване, но съдът му отказа. След като изтече срокът на присъдата, Матев е бил освободен.

Припомняме, че до ареста на Йоан Матев се стигна, след като охранителна камера на БНР беше заснела бягството му от мястото на убийството. По това време той е студент по право в Благоевград, а неговите състуденти го подозирали заради рязката промяна на външния му вид и закъснението му за училище в деня на убийството. Разплитането на случая обаче стана, след като брат му Марсел посочи на разследващите къде Йоан Матев е изхвърлил ножа, с който е наръгал Георги Игнатов.

На първа инстанция непълнолетният извършител на убийството беше оправдан с мотив, че няма категорични доказателства, че именно той е нанесъл ударите с нож. Апелативният съд не се съгласи и му даде 6 години и половина „лишаване от свобода“. По време на убийството Матев е непълнолетен и по закон присъдата му се намалява с една трета от предвиденото в закона. След като се приспаднат и дните под домашен арест и работата зад решетките, то той е бил в затвора около 3 години. През юни тази година поиска предсрочно освобождаване, но магистратите му отказаха.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест. Нова телевизия





