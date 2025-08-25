Осъдиха за дребно хулиганство майката, която нападна медици и строши врата на Спешен център – Петрич, наказаха я с 1 денонощие арест

37-годишната петричанка, която преди 5 месеца вдигна луд скандал в Спешния център, строши вратата и нападна медицинска сестра, бе осъдена за дребното хулиганство. Наказанието й е задържане за 1 денонощие в полицейския арест, реши съдия Петя Хантова от РС – Петрич. На практика то е изтърпяно, тъй като жената бе задържана за 24 ч. в РУ – Петрич веднага след ицидента в лечебното заведение.

Припомняме, че екшънът се разигра на 20 март около 18.45 часа във ФСМП – Петрич, когато майка довела 13-годишния си син на преглед, който бил с обрив. Медиците казали на майката да изчака пред вратата, за да извършат прегледа на спокойствие. При извършване на манипулация детето се разплакало, а майка му започнала да крещи и обижда медиците и да рита по вратата. Малко след това тя влетяла вътре, блъснала мед. сестрата и извила ръката й, обвинявайки я, че детето плаче заради нея. Агресивната жена била укротена от пристигналите на място полицаи и задържана със заповед до 24 ч. „Иззети са записи от охранителните камери. По случая е започнало разследване и за проявената агресия от тази жена очакваме тя да бъде обвинена за нападение на медицинско лице при изпълнение на служебните му задължения и увреждане на чуждо имущество. Отделно от това ще бъде извършена вътрешна проверка по случая”, заяви след инцидента за „Струма“ началникът на ФСМП – Петрич д-р Александър Попов и уточни, че вратата на кабинета е строшена. По случая бе образувано досъдебно производство, но постановление на наблюдаващ прокурор е прекратено в края на месец юли. Вместо това е издаден акт за нарушение на УБДХ за това, че с непристойното си поведение 37-годишната Л.С. е извършила дребно хулиганство.

В съдебна зала тя признава отчасти вината си, но твърди, че поведението й е било провокирано от поведението на медицинските служители и от притесненията за здравословното състояние на малолетния й син.

По делото са разпитани свидетели очевидци и изгледани видеозаписи от камерите за видеонаблюдение във ФСМП – Петрич от момента на инцидента. След анализ на събраните по делото доказателства съдия Петя Хантова приема, че на посочените в акта дата и място Л.С. е извършила непристойни действия, с което е нарушила обществения ред и спокойствие в лечебното заведение. Деянието съставлява хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 3 от УБДХ, за което 37-годишната петричанка е призната за виновна. Предвидените наказания са задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР и глоба от 100 до 500 лева. Съдия Хантова определя наказание от 1 денонощие арест на нарушителката, като отчита, че е майка на три непълнолетни деца на възраст съответно на 3, 13 и 18 години, за които сама полага грижи, както и обстоятелството, че към настоящия момент е безработна и семейството й се издържа от детските добавки и социални помощи. В този смисъл налагането на наказание „глоба“ дори и в минимален размер би било непропорционално тежко и би се отразило тежко не само на нея, но преди всичко на децата й, за които тя е единствен източник на грижа. Освен това тя е била задържана по реда на ЗМВР за срок от 24 часа в поделенията на МВР именно във връзка с извършеното от нея деяние на 20 март 2025 г. Оттогава са изминали 5 месеца, в които си е взела бележка за поведението си и е осъзнала неправилността на действията си, за които изрази изрично съжаление пред съдебния състав. С тези мотиви съдия Хантова налага наказанието от 1 денонощие полицейско задържане, което реално е изтърпяно. С това случаят е приключен.

Припомняме, че драстичен случай на агресия спрямо медици от ФСМП – Петрич имаше преди година и половина. На 8 март 2024 г. шофьорът на линейка Костадин Неделчев и фелдшерката Мария Петрова бяха нападнати в с. Кавракирово от 21- годишния рецидивист Иво Огнянов, по прякор Помпата. Нападателят, който се оказа осъждан 7 пъти, бе оставен зад решетките с мярка „задържане под стража“. Седмица след нападението над медиците пред Спешен център – Петрич се проведе протест, организиран от НС „Защита“. Началникът на ФСМП – Петрич д-р Александър Попов определи като абсолютно недопустимо нападението над дежурния екип и осъди агресията – физическа и вербална, към медиците.

След 8-месечно разследване бе внесен обвинителен акт в РС – Петрич.

В него се посочва, че на 8 март 2024 г. Мария Петрова – медицински фелдшер, и Костадин Неделчев – шофьор на линейка в ЦСМП – Благоевград, били дежурни. Около 16,08 ч. във ФСМП – Петрич бил получен сигнал за лице от мъжки пол на 22-годишна възраст в пияно състояние и в безсъзнание в дома си в с. Кавракирово, община Петрич. Медицинският екип незабавно е изпратен на адреса със служебен автомобил. Фелдшерът влязъл в дома, за да прегледа пациента – обвиняемия Иво Огнянов. По преценка на медицинския специалист той следвало да се транспортира до болнично заведение в Благоевград за рентгенови снимки. С помощта на близки и приятели той бил изнесен от дома, качен в линейката и настанен върху носилка, като до него била фелдшерката Мария Петрова. Водачът не бил потеглил със служебния автомобил, когато Иво Огнянов започнал да буйства и да отправя обидни думи към фелдшерката и я ударил с юмрук в областта на гърдите. Тя потърсила помощ от шофьора, който се опитал да усмири пациента, но той го ударил с юмрук в областта на устата. Иво Огнянов бил изблъскан от линейката, но не след дълго отново качен в нея с помощта на свидетели. Фелдшерката поискала съдействие от полицията, за да го транспортират до болничното заведение. Чувайки това, той продължил да се държи агресивно и да удря главата си в стената на линейката. За да не се нарани допълнително, пациентът бил свален от служебния автомобил, а медицинският екип напуснал местопроизшествието.

Изпратеният в с. Кавракирово полицейски екип установил буйстващия Иво и го отвел в РУ на МВР – гр. Петрич, където бил задържан. В хода на досъдебно производство бе изготвена съдебномедицинска експертиза, според която пострадалата Мария Петрова е получила хематом в областта над гръдната кост, зачервяване, оток и болезненост в областта на лицето, а на Костадин Неделчев са били причинени разкъсно-контузни рани, оток и болезненост в областта на лицето.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





