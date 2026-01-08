Осъдиха на 1000 лв. глоба крупничанин, пребил жената, от която има дете

39-годишен мъж от с. Крупник бе осъден на 1000 лв. глоба за домашно насилие. Инцидентът е станал на 4 юли 2024 г. в къщата, в която Иван К. живеел на семейни начала с приятелката си, от която имал дете. След възникнал скандал помежду им той започнал да нанася удари с ръце и крака по тялото на жена си, притискал лицето и шията й. След побоя жената подала сигнал в полицията и си извадила медицинско свидетелство.

По случая е образувано разследване, в хода на което са назначени съдебномедицинска и психолого-психиатрична експертизи. Побойникът е обвинен, че е причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие на жената, с която живеел във фактическо съпружеско съжителство в едно домакинство и от която имал дете. Обвинителният акт обаче не е внесен в съда, тъй като той се признал за виновен и сключил споразумение с наблюдаващия прокурор за по- леко наказание.

Тъй като е бил с чисто съдебно минало, прокурът го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание – глоба от 1000 лв., или 511 евро и 29 евроцента. Споразумението е одобрено от съдия Силвия Алексова от РС- Благоевград и има сила на присъда. Наред с глобата той е осъден да заплати и разноски в общ размер 1833.98 лв. с еврова равностойност 937 евро и 70 евроцента за изготвяне на двете експертизи в досъдебната фаза.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, а случаят е приключен.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА