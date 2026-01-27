Осъдиха на 19 години затвор мъж за убийството на 16-годишно момиче в Луковит

Окръжен съд – Ловеч призна за виновен 25-годишен мъж, подсъдим за убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Случаят е от края на 2021 г., когато в изоставена постройка в град Луковит е открито тялото на 16-годишно момиче. Установено е, че то е било удушено.

След като съобрази събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода, предава БГНЕС. Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържане на мъжа.

Той е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него. Присъдата обаче не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на ОС – Ловеч. Присъдата подлежи на жалба и протест пред АС – Велико Търново в 15-дневен срок от днес.