Осъдиха на 3 месеца затвор 36-г. кюстендилец за държане на 4.66 г марихуана

Районен съд – Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца на обвиняем, който се призна за виновен в държане на марихуана. Съдът одобри споразумението, постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият Д.Й., на 36 г., осъждан, се признава за виновен в това, че на 04.04.2025 г. в гр. Кюстендил в сградата на ОДМВР, в джоб на връхно яке е държал без надлежно разрешително коноп /марихуана/ с тегло 4,66 грама.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ИВАН ИВАНОВ