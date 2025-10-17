Полските иманяри, заловени с металодетектор на Хераклея Синтика, се отърваха с условни присъди

Полските иманяри, които бяха заловени на античния град Хераклея Синтика в местността Рупите преди 5 месеца, се признаха за виновни и получиха по-леки наказания. Обвиняемите Б.М. и Г.П. за незаконно държане на археологически обекти, търсене на такива и държане на техническо средство за извършване на теренни археологически проучвания сключиха споразумение с наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград.

В хода на проведеното разследване е установено, че на 21.05.2025 г. на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, община Петрич, двамата търсели археологически обекти, като ползвали технически средства.

В паркиран наблизо лек автомобил Б.М. противозаконно държал метален детектор, представляващ специално техническо средство по смисъла на Закона за културното наследство, предназначен за извършване на теренни археологически проучвания. Оръдието не било регистрирано съгласно установения ред, като Б.М. знаел, че е предназначено за търсене на археологически обекти.

Двамата обвиняеми държали археологически обекти, представляващи движими културни ценности, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Сред тях имало монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение.

Б.М. и Г.П. са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния. С определение на съда на Б.М. е наложено наказание от 9 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 3000 лева. Неговият съучастник Г.П. е с наказание 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.

Както „Струма“ писа, двамата иманяри поляци бяха арестувани в района на античния град Хераклея Синтика в местността Рупите. На 21 май следобед полицейските служители на РУ – Петрич са задържали двама чужди граждани, на 19 и 51 години, у които са установени 3 металотърсача и металодетектор. За случая бе уведомена Окръжна прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.277А, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК. Всъщност иманярите са били забелязани от частните охранители на античния град, и то в непроучен терен. На място пристигнали и екипи на общинска охрана. Веднага е подаден сигнал в полицията и двамата поляци са задържани. Тогава ръководителят на спасителните разкопки в античния град проф. Людмил Вагалински направи следния коментар за в.„Струма“: „Двамата чуждестранни иманяри са били оборудвани със скъпи металотърсачи и най-спокойно са тършували в района. До такава степен иманярите се чувстват безнаказани, че даже и чужденци започнаха да ни налазват. България се е превърнала в разграден двор за местни и за чужди иманяри, тъй като наказанията не ги стряскат – плащат някаква глоба или най-много условна присъда. Ако не бяха охранителите на античния град да ги засекат, можеше и да им се размине. Питам се дали щяха да посмеят да отидат в Турция или Гърция тези иманяри? И щяха ли да го направят дори в тяхната страна? Това е ограбване на историята ни, миналото ни и дори на нашето бъдеще, защото се засяга икономиката. Говорим за културен туризъм, а не можем да опазим нашите обекти. Докато не се вземат мерки за по-бързо правосъдие и публично порицание на извършителите, това грозно явление няма да спре. Трябва да се дава гласност на такива събития, за да има обществеността ни идея за това до каква степен сме пуснали този „дух от бутилката“, наречен иманярство. Не се ли даде гласност, ние не можем да свием този процес”, категоричен беше проф. Вагалински.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА