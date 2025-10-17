Осъдиха частен съдебен изпълнител, присвоил над 600 хил. лева от шестима длъжници

Районният съд в Асеновград осъди частен съдебен изпълнител (ЧСИ) от Пловдив, присвоил общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела за това. Това съобщиха от Районна прокуратура – Пловдив, по чийто обвинителен акт е наложено наказанието.

Мъжът е осъден на 9 години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим. Отнето му е и правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години.

Престъпленията са извършени в периода от 11 юни 2013 г. до 16 юли 2013 г. в Пловдив.

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител мъжът е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ посочената сума по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по 6 изпълнителни дела.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.

През юли Върховният касационен съд отстрани временно от длъжност частния съдебен изпълнител Галин Костов, свързан с казуса с принудителното изпълнение на арбитражно решение спрямо 90‑годишната Янка Ушколова. По случая бе извършена цялостна проверка на действията на съдебния изпълнител, която установи процесуални нарушения.БТА