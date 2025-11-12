Отбелязаха Международния ден на незрящите и Световния ден на добротата с тържествен обяд, томбола и музикално-развлекателна програма на Бачиново

Председателят на Съюза на слепите в България В. Долапчиев: Благоевградската ни организация е образец за цялата страна

Председателят на Управителния съвет на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев уважи тържествения обяд, организиран по традиция в Благоевград по случай Международния ден на слепите хора и Световния ден на добротата.

Проф. В. Жечев и В. Тодоров поздравяват присъстващите за празника

В базата на университетски център „Бачиново“ пристигна и регионалният шеф на незрящите Борислав Лазаров, а домакин на проявата беше председателят на териториалната структура Васил Тодоров.

Част от членовете на настоятелството на Съюза на слепите в Благоевград – М. Чапов, д-р П. Динов и Ст. Павлов

Край отрупаните маси седнаха почти всички редови членове на организацията в Пиринско, както и хората от настоятелството на благоевградския Съюз на слепите начело с проф. д-р Васил Жечев, почетен гражданин на Благоевград и президент на Колежа по туризъм.

Моменти от веселбата

Сред официалните гости бе председателят на ОбС -Благоевград Антоанета Богданова, поканен беше и кметът Методи Байкушев. Той не успя да дойде и изпроводи свой емисар в лицето на общинския служител Милена Донева, която поздрави присъстващите от името на градоначалника. „Благоевградската организация на хората с увредено зрение е образец за цялата страна, където и да отида, я соча за пример. Тук синхронът между представителите на бизнеса, общината и обикновените хора е впечатляващ“, коментира В. Долапчиев.

Наред с веселбата, включваща богата музикално-развлекателна програма, всички се включиха в томбола с награди.

ИВАН ДЕЛЧЕВ