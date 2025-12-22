Отбелязаха 65 г. от създаването на санданското с. Струма с документален филм  

Санданското с. Струма отбеляза своята 65-а годишнина от създаването си. Селото възниква в резултат на миграция на жителите на с. Кръстилци, които са искали да ползват плодородните земеделски земи по поречието на р. Струма и р. Лебница, разказа кметицата Величка Каталска.

Пред десетките жители В. Каталска излъчи документалния филм за селото. Преди да пусне лентата, тя разказа кога е създадено с. Струма, кои са първите заселници, основният поминък на хората, първият кмет на селото, връзката на хората с града, електрификацията, водопроводът и др.

Жи­те­ли на Стру­ма от­бел­яза­ха 65 го­ди­ни от съз­да­ва­не на се­ло­то

Ки­рил Фак­лин­ски /пра­вият/, бивш уп­рав­ник на с. Стру­ма

Кме­тът Ве­лич­ка Ка­тал­ска пре­зен­ти­ра до­ку­мен­тал­ния филм



Ето какво каза В. Каталска: „Възникването на селото е вследствие на миграциония процес, който се засилва през първата половина и средата на ХХ век, във времето на масовизацията на ТКСЗ-тата през 1958-1959 г. Вследствие на преселение на 22.11.1960 г. с Указ 431 на Президиума на НС на РБългария се признава населената местност Лебница над Кръстилци за село и го именува като Струма. В началото къщите са били именувани на 4 махали – Чочковци, Средоко, Полето и Яворница. Основният поминък на хората е бил земеделието. Влизането в ТКСЗ е станало през 1957 г., като първите влезли са Костадин Симонски и Никола Орманлиев, а през годините масово всички жители на селото влизат в ТКЗС”.

Първият пълномощник на селото Костадин Факлински е и първият законно избран управник на кметството. С. Струма е управлявано от Георги Орманлиев, Кирил Факлински, Димитър Зекирски, Добрина Гикенска, секретар на кметството, Александър Щърбев, Иван Щърбев, Костадин Пандилов, Йордан Веселински, Живко Смилянски, Асен Петров, Румен Щърбев. Величка Каталска е кмет на с. Струма 12 поредни години.

ЛИДИЯ МАНЕВА