На 8 януари у нас отбелязваме Бабинден. Този народен празник е обявен и за ден на родилната помощ, акушерките и гинеколозите.

Народни поличби, традиции и обичаи на 8 януари

Топло и слънчево на 8 януари вещае, че пролетта ще бъде ранна и топла. Ако птиците летят високо – скоро предстои размразяване; ако птиците летят ниско – очаква се мразовито и сурово лято. Сланата по дърветата означава добра реколта от зеленчуци и плодове.

Според общоприетото поверие е най-добре да не прекарвате първата половина на деня в работа – всичко може да се обърка.

На този православен ден хората се обръщат към светците с молитви за изцеление от неразположения, за дар на мъдрост и напътствия за роднини, отклонили се от праведния живот, както и за помощ в укрепването на семействата и отглеждането на деца в любов и вяра.

В народните вярвания Бабинден се свръзва с редица традиции и обичаи. Празникът е посветен на „бабите“ – жените, които помагали при раждането на младите булки. Засвидетелстването на почит и уважение към възрастните жени, които са бабували е в основата на обичаите на този ден. Празникът е езически, но въпреки това се запазил и по време на Възраждането. Към днешна дата той губи доста от обредните си обичаи, но въпреки това се празнува с много смях и веселие от възрастните жени, независимо дали са бабували.

Според народните традиции, сутрин преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват на чешмата за вода. В котлето, в което наливат вода, те пускат и стрък босилек или здравец. Заедно с водата, калъп сапун и нова кърпа те отиват в дома на „бабата“ за извършване на обредно поливане. Обичаят се извършва под плодно дърво в градината – жените поливат на бабата от вода и със сапуна тя мие ръцете, след което получава нова кърпа от тях. След това бабата избърсва ръцете в полите на младите невести, за да раждат лесно. Бабата дарява невестите и с китка здравец, вързана с червен и бял конец.

Ризи, чорапи, платно, които премятат на дясното рамо, са също част от даровете към бабата. По стар български обичай бабата връзва на дясната ръчичка на децата, при чието раждане е била акушерка, червено и бяло конче със сребърна монета, след което измива лицето на детето. Вярва, че водата от бабините ръце, притежава пречистваща сила на Бабинден.