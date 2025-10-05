Днес 5 октомври отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград.

Председателят на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, и общински съветници взеха участие в тържествените събития по повод 5 октомври.



Празничната програма днес започна с панихида за загиналите при Освобождението на Горна Джумая от османско владичество и полагане на цветя на паметната плоча на генерал Спас Георгиев, намираща се в двора на храм „Въведение Богородично“ в кв. „Вароша“.

От 10.30ч. тържествените ритуали по повод 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград. продължават с полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. „Македония“.

От 12:00 часа в парк „Бачиново“ възстановката „Героите на Горна Джумая“ ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.



От 16:30 часа в зала „22 септември“ ще започне Тържествената сесия на Общински съвет – Благоевград, посветена на 5 октомври. На нея ще бъдат отличени заслужили граждани.



В 18:30 часа на голямата сцена на площад „Георги Измирлиев“ започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център – Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.