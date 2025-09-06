Отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Днес, 6 септември, отбелязваме 140 години от едно от най-смелите и съдбовни решения в нашата история – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Това е датата, която ни напомня, че българският дух винаги е по-силен от разделението и че когато сме заедно, можем да градим бъдеще на свобода и независимост.

Съединението е пример за кураж, визия и сила на народа – ценности, които и днес са актуални и ни водят напред.

Нека помним уроците на историята и да ги превръщаме в вдъхновение за нашето настояще.



Честит празник, България!





