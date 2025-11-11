Отборът на ЕГ с впечатляващ резултат от Есенното състезание по реч и дебати на английски език

Отборът на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ постигна голям успех на Есенното състезание по реч и дебати на английски език. Домакин на престижната надпревара, състояла се през уикенда, бе Благоевград, като зам. кметът по образованието и бизнесразвитието Боряна Шалявска пожела на младите хора смелост да изразяват идеите си, но и да помнят, че гласът им е сила.

В състезанието участваха 231 ученици от цяла Западна България. С любезното съдействие на випуск 1995 на Езиковата гимназия бяха финансирани 24-ма ученици от училището, които се състезаваха в категориите „Реч“, „Поезия“, „Проза“, „Дуо“ и „Дебати“. Изявените гимназисти, подготвяни от учителката по АЕ Мария Стоянова, за пореден път се представиха повече от впечатляващо, показаха изключителни умения и заслужено спечелиха множество индивидуални отличия.

Моменти от състезанието участваха над 230 ученици от цяла Западна България /сн. 1, 2/ Част от изявените гимназисти от тима на ЕГ /сн. 3/ и кадър от представянето на сцената /сн. 4/ сн.4

\Деветокласничката Даная Митова зае първо място в категория „Поезия“. Рафаил Исаак Пириллис от 11 клас е победител в раздел „Поезия“ (10-12 клас). Деян Чонев, също от 11 клас, завоюва първото място в категория „Най-добър дебатьор“ и второ в „Проза“. Съученичката му Преслава Русалиева се поздрави с втората позициция в категория „Поезия“, а Йова Ганчева и Викториия Урдарска от 11 клас се окичиха с бронзовите медали съответно в категориите „Поезия“ и „Най-добър дебатьор“.

Това е пореден успех за отбора на ЕГ, който е многократен национален шампион по английска реч и дебати.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА