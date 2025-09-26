Триумф за отбора на 3 бригадно командване в състезанието с безпилотни летателни системи „Ястребово око“

Отборът на Трето бригадно командване-Благоевград спечели второто издание на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 2025“, което се проведе на учебния център на Сухопътните войски „Люляк“ край Стара Загора. Купата и медалите им връчи президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев. Той наблюдава финалния етап на състезанието, а регламентът включваше изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.

Второ място зае отборът на Втора механизирана бригада- Стара Загора. Бронзът отиде при 101 алпийски полк – Смолян.

Безпилотните летателни системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности, каза президентът Румен Радев. Съчетанието на високи технически характеристики и точност с ниска финансова стойност и достъпност направиха така, че дроновете успешно разузнават, наблюдават, целеуказват и поразяват, и то със забележителна точност, включително и подвижни цели – жива сила, бронирана техника и морски съдове, подчерта той. Бурното навлизане на безпилотните системи във войната в Украйна промени драстично характера на съвременната война“, каза държавният глава и допълни, че дроновете вече доминират във военните действия, посочи държавният глава.

Президентът отбеляза, че състезанието, което наблюдава днес, е изключително важно за развитието на Сухопътните войски и на Българската армия. И заяви, че би искал за следващото състезание през 2026 година да види дронове, които имат възможност да поразяват, както и такива, които да подпомагат логистичното осигуряване.

В рамките на събитието бяха представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.

Участие в надпреварата взеха общо осем екипа от военнослужещи. Регламентът на състезанието включваше изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.





