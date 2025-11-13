Отбор от пиринската бундеслига пише история с мач на лампи в Склаве

В спокоен мач лидерът в зона „Струма Юг“ на пиринската бундеслига „Левски Валтата“ добави още 3 т. към актива си след успех с 2:0 като гост на „Спортист“ в с. Струма. Тодор Серафимов откри за сините преди почивката, след нея Николай Тупаров удвои за 7-та победа на Младен Малечканов и хората му, които все още не познават вкуса на загубата тази есен. По програма левскарите имат само гостувания до края на първия дял от първенството, но предвид представянето им при визитите шансовете на преследвача „Изтребител“ да съкрати 4-точковото изоставане са минимални, още повече, че водачът е и с мач в резерв. Въпреки всичко новоделчевци не смятат да се предават, печелейки с 4:2 срещу „Малеш“ от Микрево. Гостите изведе напред Кирил Иванов в 6-та мин. Сравнително бързо обаче изтребителите поеха контрола с два гола на Костадин Костадинов. Бившият играч на „Вихрен“ първо изравни от дузпа в 23-та мин., после стори обрата точно след половин час игра. Илия Атанасов покачи на 3:1 в 55-та мин., а Костадин Георгиев върна интригата в 78-та мин. Все пак до прелом не се стигна и в 90-та мин. Страхил Георгиев узакони домакинското превъзходство. Малко преди това Божидар Андреев от микревци получи червен картон и остави своите с 10 души.

Също с 4:2 наказаният „Струма“/Марикостиново/ се наложи над „Орел“ от Лебница на неутралния терен в Левуново. Димитър Беков /9/ и Георги Витанов /18, 66/ осигуриха комфортна преднина на условните домакини, но Илия Колев /75/ и Николай Донушев доближиха орлите до равенството. В последните секунди обаче Беков се разписа отново и попари лебничани.

„Левски Валтата“ мина лесно през с. Струма Снимка за историята от Склаве: Мач от селските групи в Югозапада се игра на осветление Изтребителите обърнаха „Малеш“ вкъщи Марикостинци спечелиха първия мач от наказанието в Левуново

„Спартак“ от Склаве разби „Левуново“ с 5:0 в мач за историята, след като за пръв път в селската група на Югозапада се игра на лампи. Заради непредвиденото забавяне на срещата и мрачното време се наложи през второто полувреме да бъде пуснато осветлението на стадиона, монтирано наскоро. Преживяването се понрави на феновете на гладиаторите, които се надяват в скоро време да гледат любимците си под изкуствена светлина пълни 90 минути. Стойчо Секулов и Петър Мицев вкараха до антракта, а Илия Чакалов на два пъти и Васил Феридаров довършиха започнатото.

СТАНЧО СТАНЧЕВ