Отваряне на училищните дворове за свободно ползване иска омбудсманът на Благоевград

Деца и възрастни да могат да спортуват до 22 ч. зимата и до 23 ч. през лятото, предлага в проект за правилник Злата Ризова

Училищните дворове в Благоевград да се отворят за свободно спортуване на деца и възрастни в извънучебно време, настоява омбудсманът на общината Злата Ризова. Тя подготвя проект на правилник, регулиращ ползването им, който ще внесе за дискусия и решение в местния парламент.

„Провокирана съм от сигнали, които получавам от благоевградчани, както и от публикации, на които попадам в социалните мрежи. Хората масово са недоволни, че няма достатъчно място за игра на децата, а дворовете на повечето училища стоят заключени с катинари“, мотивира причината да поеме инициативата Злата Ризова.

Силното недоволство в края на миналото лято от живеещи в района на Националната хуманитарна гимназия, че дворът е заключен и хлапетата няма къде да играят в махалата, и последвалата среща с училищни директори, инициирана от тогавашния председател на Комисията по образование към ОбС Василиса Валеова, били ясен знак, че обществото има нужда от решение на важен проблем и ясни правила.

„Наскоро попаднах на пост в социалната мрежа на Иван Милчев, отличен за треньор на 2024 г. в община Благоевград. Ще го цитирам дословно, защото казаното от него няма нужда от коментар: „Баща ми играеше с мен и брат ми в двора. Майка ми излизаше и казваше: „Мачкате тревата“, а баща ми отвръщаше: „Ние не отглеждаме трева, скъпа, а деца“. Иван Милчев е треньор по бойни спортове и на фона на проблемите с детската агресия, апатия и с екранната зависимост смятам, че обществената дискусия по темата е налице отдавна и намирането на решение не търпи отлагане“, коментира обмудсманът.

Тя отбеляза, че мотивът на директорите да заключват училищните дворове е, защото външните хора повреждат спортните съоръжения и настилки, изградени с финансиране от спечелени от екипите им проекти, и училищата нямат достатъчно средства да ги възстановяват.

„Инициираната от съветничката Василиса Валеова среща беше много полезна и силно ме впечатли, че директорите постоянно се оплакваха, че им липсва видеонаблюдение, липсват им пари, липват хора… само липси регистрираха. Планирала съм, преди да внеса проекта за правилник за ползването на училищните дворове, отново да се срещна с всички директори и съм почти сигурна, че ще срещна същата „стена от липси“. Не чух на онази среща да се говори за децата и да се търси решение какво може да се направи. Затова предлагам да ги пуснем след часовете в дворовете пробно, в началото за 1-2 часа, и да видим какво ще стане. Това, че щели да шлюпят семки, не може да е аргумент за затваряне на дворовете. Очакванията ми са да окажат съпротива с мотив, че нямат персонал, който да отключва и заключва, но дали катинарите не правят училищните дворове само по-опасни, защото не познавам деца, за които една ограда да е спирка за игрите. Ние, възрастните, трябва да мислим за оградата като предизвикателство и забавление за децата и да не ги правим опасни, каквато например е оградата на Пето училище. Свидетел съм, и предполагам не само аз, как деца прескачат огради и играят в заключените дворове“, коментира Злата Ризова и допълни:

„Не мога да приема оправданието на директорите за рушене. Всичко се руши и няма нищо вечно, амортизира се и трябва да се ремонтира, а това е ангажимент на общината и на училищата. Да не забравяме, че те имат делегирани бюджети и могат да поемат подобни разходи. Подчертавам, че училищните дворове са общинска собственост, общината никога не е отказвала да помага за поддръжката им, а директорите не може да се държат като че ли им са бащиния. Идеята на спортните площадки е да се ползват от децата, а не за да са красива гледка от кабинетите на директорите. Щом спортните съоръжения са монтирани, за да се ползват от децата, тогава защо да не ги ползват и тези от квартала?!“, недоумява омбудсманът на Благоевград. Тя посочи също, че училищните дворове винаги са били място за игри и спорт на живеещите в квартала и не е редно всички да се поставят под знаменател „вандали“ и от страх, че нещо може да се повреди, никой да не се допуска до спортните съоръжения.

Училищните директори преди време решиха до спортните площадки да бъдат допускани единствено възпитаниците им

„Истината е, че няма правила какво може да се прави на тези площадки. Ако сега отидем в един училищен двор, няма как да разберем какво можем да правим и какво не. Далеч съм от мисълта, че децата ще тръгнат да четат табелки и да се съобразят с написаното, но когато има правила, има и регулация. Правим какви ли не комисии за превенции, но не и най-лесното, което можем – да отключим дворовете и да пуснем децата да играят в тях. Или смятаме, че отглеждаме гамени, които ще потрошат всичко? Нима е толкова сложно да се монтира видеонаблюдение в училищните дворове и когато нещо се повреди, нарушителят да бъде санкциониран? Смятам, че нито е сложно, нито е скъпо. Санкциите дисциплинират, а една табела, че районът се наблюдава, върши отлична превенция“, каза Злата Ризова.

В подготвения от нея проект за правилник за ползване на училищните дворове в извънучебно време тя залага свободен достъп до 22 часа – от 1 октомври до 31 март, и до 23 часа – в останалото време на годината. Контролът по спазване на правилника да се възложи на общината и органите по опазване на обществения ред.

Припомняме, че същата позиция, че училищните дворове трябва да са отворени за спорт и игри извън учебните часове, изрази преди време и кметът на общината Методи Байкушев. Амбицията на омбудсмана е дворовете да се отключат още преди края на настоящата учебна година.

