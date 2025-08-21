Отварят изцяло за движение магистрала „Европа” до средата на септември. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков инспектираха довършителните дейности, предава Нова.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км . Започва от границата със Сърбия при граничен пункт „Калотина” и се включва в Северната скоростна тангента, която също е част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“. Строежът на магистралата започна през 2019 година.

„Изпълнението е много добро. Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това е една от първите магистрали цялостни, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември, да бъде пусната в експлоатация и магистрала „Хемус”, лота между пътен възел „Боаза” и „Дерманци”, обясни Иван Иванов.





