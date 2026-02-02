Отвлякоха жена от автобус в Плевен, има задържан

34-годишен мъж е задържан под стража по обвинение в отвличане на 40-годишна жена, с която е живеел на семейни начала. Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по образуваното досъдебно производство за криминалното деяние.

По делото е установено, че инцидентът се е разиграл около 04:00 часа сутринта на 31 януари 2026 г. на Автогара – Плевен. Обвиняемият Г.А. се е качил в автобус, пътуващ за Кралство Испания, и като използвал сила и заплахи, е свалил принудително от него 40-годишната пътничка П.Б. Противно на волята ѝ, тя е била качена в лек автомобил, в който са се намирали още двама мъже, предава Нова.

След бързи действия на органите на реда, автомобилът е бил установен и спрян в град Кнежа. Пострадалата е била освободена, а тримата мъже в колата са били задържани.

В хода на разследването Г.А. е привлечен в качеството на обвиняем. За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години. С постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен първоначално похитителят е бил задържан за 72 часа, след което Окръжният съд е уважил искането на прокуратурата за постоянен арест и е наложил мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Разследването по случая продължава.