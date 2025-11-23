Отводнени са залетите пътища и селища в общините Петрич и Сандански

Всички пътища и населени места в общините Петрич и Сандански, които миналата нощ бяха залети от проливните дъждове, вече са отводнени, като са почистени и наносите от кал по улиците и междуселските пътища.

Екипите на пожарната и общинските аварийно-спасителни отряди успяха да отводнят къщите на хората по селата, като почистваха и наносите по улиците. Залети бяха и два моста, но няма опасност от поддаване на съоръженията.

Възстановено е и движението по пътя към Граничния контролно-пропускателен пункт „Златарево“, където също имаше свлякла се от дъжда земна маса.

Екипи на Областно пътно управление – Благоевград запълниха дупките по главен път Е-79, в района на пътен възел „Брежани“, където водата също нанесе поражения.

С оглед очакваното застудяване и прогнози за валежи от сняг, пътно-поддържащите фирми са в готовност да почистват основните пътни артерии и да обработват настилките срещу заледявания.

БНР